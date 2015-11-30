Из плена боевиков освобожден "киборг" "Рахман", его обменяли на российского майора Старкова (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Алексей Мочанов.

"Ты с нами, брат. Снова с нами. Вернулся. Вернули. 4 долгих месяца день в день мы делали все, чтобы вернуть тебя домой. Живым, целым и невредимым. 4 месяца терпели наезды, враньё, грязь и унижения, мирились с неверием и пустозвонством", - говорится в сообщении.

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В свою очередь глава центра обмена пленными Владимир Рубан на своей странице уточнил, что Гречанова обменяли на майора "КамАЗа" - осужденного в Украине на 14 лет российского военного Владимира Старкова.

Подчеркнем, что Старкова поймали на Донбассе во время перевозки грузовика с оружием для боевиков.

Стоит отметить,что Гречанов – начальник отделения разведки 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.