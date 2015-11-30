Из плена боевиков освобожден "киборг" "Рахман", его обменяли на российского майора Старкова (фото)

19:24, 30 ноября 2015
Общество
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Сегодня из плена боевиков "ДНР" в результате обмена был освобожден "киборг" Андрей Гречанов (позывной "Рахман"). 

Гречанов / facebook.com/alex.mochanov

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Алексей Мочанов.

"Ты с нами, брат. Снова с нами. Вернулся. Вернули. 4 долгих месяца день в день мы делали все, чтобы вернуть тебя домой. Живым, целым и невредимым. 4 месяца терпели наезды, враньё, грязь и унижения, мирились с неверием и пустозвонством", - говорится в сообщении. 

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В свою очередь глава центра обмена пленными Владимир Рубан на своей странице уточнил, что Гречанова обменяли на майора "КамАЗа" - осужденного в Украине на 14 лет российского военного Владимира Старкова.

Подчеркнем, что Старкова поймали на Донбассе во время перевозки грузовика с оружием для боевиков.

Стоит отметить,что Гречанов – начальник отделения разведки 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Поменяли таки на майора "Камаза".... а можно было еще в августе... ну дай бог .... все таки президентский обмен.... Мочанову РЕСПЕКТ за мужество...

Posted by Володимир Рубан on 30 ноября 2015 г.

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