Задержанного на Донбассе российского майора Старкова на 14 лет отправили за решетку

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

"Полчаса назад председательствующий судебного заседания Дзержинского районного суда Донецкой области, по ходатайству государственного обвинителя - прокурора Главной военной прокуратуры - огласил приговор майору Вооруженных Сил Российской Федерации Старкову, прежде всего (помимо других статей Уголовного Кодекса) за участие в ведении агрессивной войны против Украины на выполнение приказов начальника Генштаба вс РФ Герасимова", - написал Матиос.

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Он отметил, что речь идет о 14 годах лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 25 июля сотрудники Госпогранслужбы на контрольном посту "Березовое" (Донецкая область) задержали "КамАЗ" с боеприпасами. В транспортном средстве, который заехал с оккупированной территории, были два человека в военной форме.

После задержания грузовика пограничники выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании "майор", а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.

По данным СБУ, задержанный гражданин России Старков признался, что принадлежит к кадровому составу вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время проходит военную службу в воинской части города Новочеркасск Ростовской области России на должности начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения.

Позже СБУ опубликовала видео с задержанным на Донбассе офицером РФ Старковым, на котором он призвал Путина не открещиваться от своих солдат и признать его военным российской армии.