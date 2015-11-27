Энергоблокада Крыма: жителям Симферополя сократили подачу электричества в три раза
Подача электроэнергии в жилые дома Симферополя сокращена с 12 до 4 часов в сутки.
Об этом сообщил так называемый глава городской администрации Геннадий Бахарев, передает FlashCrimea.
"Вместо графика 3 через 9 часов подается 2 через 10, и даже его соблюдать невозможно, нужно говорить так, как есть", - отметил он.
Стоит отметить, что первоначально в Симферополе подача электричества населению была по графику 4 через 4 часа (12 часов электричества в сутки), позже график был изменен на 3 через 9 часов (6 часов).
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Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.
Сегодня работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крым по требованию активистов.