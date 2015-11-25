Крым без света: крупные предприятия приостановили работу, детей отправили на каникулы

Приостановлена работа крупных промышленных предприятий, для детей объявили внеплановые каникулы до 30 ноября, передает ТАСС.

В частности, на линии не вышли троллейбусы - временно закрыто предприятие "Крымтроллейбус". Не работают также "Пневматика", "Симферопольсельмаш", Симферопольские ремонтно-механический и электротехнический заводы, машиностроительный "Прогресс", пивобезалкогольный комбинат "Крым", производственное объединение "Крымпласт", электромеханическое предприятие "Фирма Сэлма", винный завод "Дионис", оборонный завод "Фиолент" и компания "Заря".

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Почти все они являются стратегическими предприятиями и крупнейшими налогоплательщиками в бюджет аннексированного Крыма.

При этом социально значимые объекты будут обеспечены электроэнергией в полном объеме.

Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Вчера в "Укрэнерго" сообщили, что в Херсонской области восстановили одну из поврежденных опор ЛЭП.