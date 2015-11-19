Россия отправила на Донбасс 45-й "гумконвой"

45-й так называемый «гуманитарный конвой» из России въезжает сегодня на временно оккупированную часть Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Российская сторона утверждает, что более 100 автомобилей везут для Донецкой и Луганской областей «более 1100 тонн гуманитарных грузов».

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«Основная масса груза – это продукты питания», – уверяют российские спасатели.

В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки «гуманитарной помощи».

Последний до сегодняшнего дня «гумконвой» въехал на территорию Украины 12 ноября.