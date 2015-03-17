Рада признала часть Донбасса оккупированной территорией

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 280 народных депутатов из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель ВР Владимир Гройсман зачитал текст этого постановления. Согласно документу, Верховная Рада постановляет признать временно оккупированными территориями отдельные районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления, до момента вывода всех незаконных вооруженных формирований, Вооруженных сил Российской Федерации, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и восстановления полного контроля Украины за государственной границей Украины.

Это постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.