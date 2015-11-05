В Одессе разоблачили мошенников, которые использовали сообщения о минировании в своих целях (фото, видео)

В Одессе разоблачены злоумышленники, сделавшие 9 ложных сообщений о минировании в городе.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, на текущей неделе установлено, что своими преступными действиями вышеуказанные лица совершили 5 заведомо ложных сообщений о заминировании банка, а также 4 - о минировании здания Приморского районного суда Одессы.

Как отметили в ведомстве, в рамках уголовного производства по ч. 4 ст.190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины управлением уголовного розыска регионального главка МВД разоблачена преступная группа, в состав которой входили двое жителей Одессы и области. Уголовное производство по данным фактам в отношении указанных граждан рассматривается в Приморском районном суде Одессы.

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«Данные лица специализировались на мошенничестве, связанном с продажей автомобилей. Они под предлогом продажи машин с аукциона по заниженной цене брали у потерпевших полную стоимость автомобиля в долларах. После чего злоумышленники настаивали на открытии счета в национальной валюте в одном из коммерческих банков», - рассказали в отделе. Подозреваемые при этом обещали перечислить на данный счет отданные им деньги в гривневом эквиваленте с целью получения банковской квитанции о снятии средств. Данный документ был необходим якобы для законной оплаты купленного имущества.

Однако, когда потерпевший должен был снять деньги с открытого счета, вышеуказанные лица по телефону осуществляли звонок по спецлинии «102», и сообщали о заминировании банка. После чего потерпевшему звонил один из соучастников преступной группы и, представляясь сотрудником банка, сообщал, что электронная система безопасности банка заблокировала все счета и необходимо ждать операции около месяца.

Установлено, что своими преступными действиями вышеуказанные лица совершили 5 фактов заведомо ложных сообщений о заминировании банка, а также 4 факта о заминировании здания Приморского районного суда Одессы, с целью срыва судебных заседаний, где рассматривалось дело в отношении одного из членов группы, задержанного раньше аналогичные преступления.

Подозреваемым сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 ККУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).