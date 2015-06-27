Центр Славянска перекрыт из-за сообщения о минировании

Субботний вечер 27 июня в Славянске выдался тревожным. По городу быстро распространилась информация о минировании центрального Универсама.

На данный момент магазин находится под охраной. В помещение работают взрывотехники. Читайте такжеВ Славянске демонтировали памятник Ленину (фото, видео) Как стало известно "Деловому Славянску", взрывчатка пока не обнаружена.

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