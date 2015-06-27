Центр Славянска перекрыт из-за сообщения о минировании
23:41, 27 июня 2015Общество
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Субботний вечер 27 июня в Славянске выдался тревожным. По городу быстро распространилась информация о минировании центрального Универсама.
В Славянске ищут взрывчатку / slavdelo.dn.ua
На данный момент магазин находится под охраной. В помещение работают взрывотехники.
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Как стало известно "Деловому Славянску", взрывчатка пока не обнаружена.
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