Центр Славянска перекрыт из-за сообщения о минировании

23:41, 27 июня 2015
Общество
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Субботний вечер 27 июня в Славянске выдался тревожным. По городу быстро распространилась информация о минировании центрального Универсама.

Славянск / slavdelo.dn.ua

На данный момент магазин находится под охраной. В  помещение работают взрывотехники.

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Как стало известно "Деловому Славянску",  взрывчатка пока не обнаружена.

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