Россия пожаловалась "на ущерб" в десятки миллионов долларов из-за украинских беженцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на совещании по вопросам «противодействия нарушениям прав гражданского населения юго-востока Украины».

«В соответствии с полученными из субъектов Российской Федерации данными о затратах, произведенных в связи с размещением украинских беженцев, Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 4 млрд руб», - сказал Бастрыкин.

Читайте такжеПольша отказывается от мигрантов из Африки из-за ожидания наплыва беженцев из Украины

Справка УНИАН. Россия с 1 августа ужесточила миграционные правила для граждан Украины, отказавшись от «преференций», введенных после начала боевых действий на Донбассе. Исключение остается только для граждан Украины с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

По данным ФМС, на сегодняшний день в РФ находится 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.

По состоянию на 31 января 2014 года ФМС РФ запретила въезд в Россию почти 28 тыс граждан Украины за нарушение российского законодательства.