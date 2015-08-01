Россия ужесточила миграционные правила для граждан Украины

«Полагаем целесообразным продлить срок преференций для граждан, прибывших в Россию с пострадавших от боевых действий территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Остальным гражданам Украины предоставляем возможность без выезда с территории Российской Федерации находиться еще 90 суток и беспрепятственно получать разрешительные документы на работу, как и для всех граждан стран-участниц СНГ, с которыми установлены безвизовые отношения», - говорится в сообщении Федеральной миграционной службы РФ.

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22 июля глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский на пресс-конференции сообщил, что гражданам Украины с 1 ноября может быть закрыт въезд в РФ на три года в случае неполучения разрешительных документов, исключения останутся только для жителей "юго-восточных регионов Донецкой и Луганской областей Украины".

"Мы никогда не говорили, что сократим срок преференций (по условиям пребывания в РФ) для граждан, вынуждено покинувших определенные проблемные территории - юго-восточные регионы Донецкой и Луганской областей Украины. Для этой категории преференции будут сохранены", - сказал Ромодановский.

По его словам, для остальных категорий граждан Украины после 1 августа правила пребывания в России будут изменены.

"1 августа мы запускаем 120-суточный механизм определения своего правового или трудового статуса. Если гражданин Украины получает патент (на осуществление трудовой деятельности - УНИАН), получает разрешение на временное проживание или какой-то другой статус - никаких проблем не будет", - сказал Ромодановский.

"Но если гражданин Украины после 1 августа находится «в тени», никак себя не проявляет - может работает где-то без оформления документов... То в данном случае через 120 суток после 1 августа с момента его выезда ему будет закрыт въезд на три года", - подчеркнул он.

По данным ФМС, на сегодняшний день в РФ находится 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.

По состоянию на 31 января 2014 года ФМС РФ запретила въезд в Россию почти 28 тыс. граждан Украины за нарушение российского законодательства.

6 мая Ромодановский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в России от призыва скрывается более полумиллиона граждан Украины.