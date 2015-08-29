В Одессе потушили пожар в элитном многоэтажном доме (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня в 13.10 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Гагаринское плато, 5/1 возникло возгорание отделки наружных стен 24-этажного жилого дома. Возгорание началось на верхних этажах с последующим распространением огня по периметру здания.

Пожару присвоен повышенный ранг вызова.

На тушение пожара на площади ориентировочно 1 тыс. кв. м задействовано 20 единиц основной и специальной техники, 80 человек личного состава.

Как отметили в отделе, задействовать большее количество сил и средств было невозможно из-за ограниченности придомовой территории. Одной из причин пожара такой сложности стало несоответствие здания государственных архитектурно-строительных норм. Из-за отсутствия внутреннего противопожарного водоснабжения возникли проблемы при ликвидации пожара, а именно - пожарные рукава не выдерживали давление и повреждались.

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«Организован подвоз воды в связи с ее нехваткой у места пожара. Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям сотрудников службы спасения удалось принять все меры тушения пожара. Во время тушения пожара пострадали двое спасателей, которые госпитализированы в медико-лечебные учреждения города», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что вероятная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ на одном из верхних этажей. Для установления всех причин и обстоятельств пожара будет создана специальная следственная комиссия, в состав которой будут привлечены и представители государственной архитектурно-строительной инспекции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в курортной зоне Одессы, в районе пляжа Аркадия, загорелся элитный многоэтажный дом, который, по предварительным данным, еще не сдан в эксплуатацию.