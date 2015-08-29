В курортной зоне Одессы горит элитный многоэтажный дом (фоторепортаж, видео)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, сообщение о возгорании в новострое поступило более часа назад.

Горит 22-этажный комплекс «Гагарин Плаза», расположенный в районе пляжа «Аркадия» - на Гагаринском плато.

По предварительным данным, пожар начался в мансардном этаже, после чего пламя распространилось вниз – до первого этажа.

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Черный дым застилает весь микрорайон, столб дымы виден в нескольких километрах от места ЧП.

На месте работают более 10 пожарных расчетов. Пока о пострадавших информации нет, по предварительным данным, жилой дом не введен в эксплуатацию.