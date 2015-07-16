Боевики готовят свои мероприятия на месте падения "Боинга" к годовщине катастрофы

На пятницу, к годовщине трагедии, здесь планируются мероприятия, посвященные памяти погибших, сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, здесь запланировано выступление лидера группировки ДНР Александра Захарченко.

Ранее на этой неделе в Грабово появились объявления с планом мероприятий в день годовщины катастрофы малайзийского «Боинга». Среди запланированных акций – церковная служба, «крестовое шествие» к месту катастрофы, а также «митинг-реквием» и «тематическая программа».

Напомним, 17 июля 2014 года поддерживаемые Россией террористы заявили, что сбили украинский военно-транспортный самолет Ан-26. Позже оказалось, что сбит пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

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Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии, 43 - Малайзии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

9 июля 2015 года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом над Донецкой областью самолете.

10 июля представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что считает бесперспективным проект резолюции Совета безопасности ООН о создании трибунала.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой о создании международного трибунала.