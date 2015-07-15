Нидерланды доказали, что в катастрофе Boeing на Донбассе виноваты боевики - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, ознакомленные с содержанием предварительного доклада, передает "Украинская правда".

Как уточняет издание, в документе, который состоит из нескольких сотен страниц, указывается точная модель ракеты, которая поразила самолет, а также поминутный таймлайн полета MH17.

Также в докладе, по словам источника, содержится критика действий компании "Малайзийские авиалинии", которая не учла предостережение и продолжала летать над опасной зоной.

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Ожидается, что окончательная версия доклада будет опубликована в первой половине октября 2015 года.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью пророссийские террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

9 июля 2015 года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом над Донецкой областью самолете.

10 июля представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что считает бесперспективным проект резолюции Совета безопасности ООН о создании трибунала.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой о создании международного трибунала.