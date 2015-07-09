Малайзия показала проект резолюции СБ ООН о трибунале по MH17

По данным СМИ, в проекте документа говорится, что СБ ООН должен "сформировать международный трибунал с единственной целью — добиться судебного преследования тех, кто несет ответственность за преступление, связанное со сбитым самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшим рейс MH17 17 июля 2014 года", передает Росбалт.

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По мнению Малайзии, трибунал станет "эффективной гарантией независимого и беспристрастного процесса расследования", поскольку то, что авиалайнер был сбит, стало "угрозой международному миру и безопасности".

Напомним, за создание международного трибунала для процесса по делу о крушении Boeing первыми выступили Нидерланды, после чего Киев поддержал подобную инициативу.

В начале июля голландские эксперты отправили черновик отчета о причинах крушения Boeing в Донбассе представителям стран, которые участвуют в расследовании, в том числе, и России. После того как выскажутся все стороны, Совет приступит к изучению предоставленных документов и составит финальный отчет. Ожидается, что он будет опубликован в первой половине октября.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля прошлого года в Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту, 193 из них были гражданами Нидерландов.