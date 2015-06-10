На нефтебазе под Киевом до сих пор горят шесть резервуаров, угрозы перебрасывания огня нет - ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин сообщил сегодня на брифинге.

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«В настоящее время на территории базы продолжается выгорание 6 цистерн. Если вчера на ночь было 12, то на сегодняшнее утро у нас 6 цистерн», - заявил он.

«Никакой угрозы распространения пожара, что в сторону военной части, что в сторону нефтебазы КЛО, что в сторону аэродрома воинской части на данный момент нет. Никаких поводов для паники относительно наличия токсичных веществ в воздухе нет», - добавил Чечеткин.

Напомним, пожар на нефтебазе в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области возник в 17:29 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших, которые находятся в областной больнице столицы, ожоговом центре и больнице в Василькове.