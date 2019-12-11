В Киеве задержали фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем

Автомобиль эвакуировали на штрафлощадку, а на водителя составили протокол.

В Киеве патрульные задержали фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем.

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Как говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook, сегодня на Оболонском проспекте патрульные заметили автомобиль Ford, который имел полицейскую символику и был оборудован проблесковыми маячками.

Инспектора остановили автомобиль, чтобы проверить наличие разрешения на использование соответствующей символики и специальных световых устройств, ведь устанавливать их разрешено только на оперативные или специальные транспортные средства.

За рулем авто находился 24-летний мужчина в форменной одежде полицейских, который не смог предоставить никаких документов, удостоверяющих его принадлежность к правоохранительным органам, а также не имел разрешения на использование специальных устройств.

На водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст. 184-3 КУоАП (Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции), которая предусматривает наложение штрафа в размере от 17 до 34 тыс. грн, и протокол по ст. 122-5 КУоАП (Нарушение требований законодательства по установлению и использованию специальных световых или звуковых сигнальных устройств), которая предусматривает штраф в 8,5 тыс. грн с конфискацией специальных световых или звуковых сигнальных устройств.

Автомобиль патрульные эвакуировали на штрафплощадку.