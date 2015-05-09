Активисты переименовали в честь борцов за независимость Украины Вечный огонь в Харькове (фото)

12:13, 09 мая 2015
Общество
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Активисты установили табличку в честь героев, погибших за независимость и свободу Украины вместо ранее демонтированной информационной таблички на мемориале Вечный огонь в Харькове.

facebook.com/eurokharkiv

Об этом сообщается на странице в соцсети Facebook организации Евромайдан-Харьков.

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facebook.com/eurokharkiv

"Прямо сейчас памятник борцам Окт. рев. превращается в памятник Героям, погибшим за независимость и свободу Украины", - сказано в сообщении.

facebook.com/eurokharkiv

О демонтаже таблички стало известно вечером 8 мая, сообщает Новое время.

Ранее, 3 мая, УНИАН сообщал, что в Харькове неизвестные снова раскрасили «Вечный огонь» в цвета флага Украины. 1 мая неизвестные уже раскрашивали монумент в желтый и голубой цвета и снимали с него мемориальную табличку.

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