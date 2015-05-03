В Харькове неизвестные снова раскрасили «Вечный огонь» в цвета флага Украины

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Информация о том, что группа молодых людей раскрашивает монумент в сквере по ул. Университетской в желтый и синий цвета, поступила к правоохранителям около 15.30. По указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Дзержинского райотдела. Они опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для установления лиц, которые причастны к нему.

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Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета уголовных правонарушений.

1 мая неизвестные уже раскрашивали монумент в желтый и голубой цвета. Также с него была снята мемориальная табличка.