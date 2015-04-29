На Луганщине запретили продажу алкоголя в населенных пунктах на линии разграничения огня

Как сказано в сообщении пресс-службы Москаля, соответствующее распоряжение, подписанное руководителем области 29 апреля, вступит в силу с 1 мая и будет действовать весь период проведения антитеррористической операции.

Согласно сообщению, запрет призван обезопасить мирных жителей и военнослужащих от случаев травматизма и гибели в состоянии алкогольного опьянения.

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Распоряжение касается населенных пунктов трех районов области, расположенных на линии соприкосновения: Станицы Луганской, Счастья, Крымского, Трехизбенки, Новотошковки и др., всего 21 населенный пункт.

Как сообщал УНИАН, ранее в Луганской и Донецкой областях запретили продавать алкоголь военным.