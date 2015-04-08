В Луганской области запретили продавать алкоголь военным

Как говорится в сообщении пресс-службы Москаля, для минимизации рисков террористических актов, защиты национальной безопасности и предотвращения правонарушений на большей части области введены временные режимные ограничения.

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В частности, на пограничных территориях области запрещается: осуществление полетов на беспилотных и легкомоторных летательных аппаратах, проведение видео- кино- и фотосъемки местности (этот запрет не касается работников СМИ), а также выполнение прыжков и полетов с использованием парашютов; охота и рыбная ловля (для недопущения несчастных случаев из-за боеприпасов, которые не взорвались); движение автомобилей по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к границе вне пунктов пропуска; скопление колонн и длительные остановки автотранспорта; пребывание иностранцев без соответствующей регистрации; проведение туристических путешествий; перевозка оружия без спецразрешений; использование в транспорте радиостанций (за исключением спецтранспорта); с 22.00 до 5.00 утра нахождения в населенных пунктах лиц без документов; продажа спиртных напитков военнослужащим.

Временные режимные ограничения вводятся в 9-ти из 12-ти районов Луганской области (тех, которые граничат с Россией и оккупированными территориями), а продажа военным алкоголя – также в трех городах областного подчинения - Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.