Кихтенко обнародовал распоряжение о запрете продажи военным алкоголя на Донетчине

Об этом говорится в распоряжении руководителя Донецкой военно-гражданской администрации Александра Кихтенко, которое обнародовано на сайте Донецкой ОГА.

Согласно распоряжению, органы власти на местах должны предупредить об этом запрете субъекты хозяйствования и населения.

Правоохранители должны еженедельно информировать областную власть о фактах нарушения данного распоряжения.

Читайте такжеВоенный прокурор: виновники ДТП в Константиновке были пьяными, им грозит до 10 лет заключения

Распоряжением рекомендовано командирам воинских частей, военнослужащие которых находятся на территории Донецкой области, усилить контроль по недопущению распития пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов на территории воинских частей, военных объектов и исполнения ими обязанности военной службы в нетрезвом состоянии. В случае, если такие случаи будут, командиры должны об этом сообщить военному прокурору Донецкого гарнизона.

В распоряжении рекомендуется военному прокурору Донецкого гарнизона усилить надзор за соблюдением требований законодательства о запрете распития таких напитков военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов на территории воинских частей, военных объектов и исполнения ими обязанностей военной службы.

Ранее УНИАН сообщал, что донецкий губернатор ввел запрет на продажу алкоголя военным.