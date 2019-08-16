Заммэра Житомира подозревают в халатности, которая повлекла ущерб в 800 тысяч гривень

Чиновница во время проведения тендера не проконтролировала экономность использования бюджетных средств.

В Житомире заместительницу городского головы подозревают в служебной халатности, которая привела к убыткам в размере 800 тыс. грн во время закупки медицинского оборудования.

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Как сообщили в прокуратуре Житомирской области, в отношении женщины продолжается расследование уголовного производства по фактам служебной халатности.

Сегодня, 16 августа, ей сообщили о подозрении.

Отмечается, что в момент совершения преступления чиновница занимала должность руководителя управления здравоохранения Житомирского городского совета.

В частности, в 2017 году тендерный комитет под председательством чиновницы определил победителей конкурса по закупке за бюджетные средства диагностического оборудования для трех больниц Житомира на общую сумму почти 5,2 млн грн.

Как уточнили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, чиновница и ее подчиненные во время организации и закупки медоборудования не проконтролировала экономность использования бюджетных средств. Это позволило одному из предприятий, которое продавало оборудование по завышенным ценам, незаконно завладеть средствами выделенной субвенции на сумму около 800 тыс. грн.

В настоящее время обе стороны соглашения подозреваются в совершении противоправных действий, которые причинили убытки в особо крупных размерах. Досудебное расследование продолжается.