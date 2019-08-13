В Житомире "активист" вымогал у директора лесхоза 30 тысяч долларов, пугая Зеленским

«Активист» угрожал директору одного из лесхозов обнародовать компромат накануне поездки на Житомирщину президента Владимира Зеленского.

В Житомире правоохранители задержали председателя общественного совета при Житомирской областной государственной администрации, который вымогал 30 тысяч долларов у директора одного из районных лесхозов.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, сотрудники спецслужбы установили, что так называемый «активист» организовал механизм вымогательства денег, в том числе от представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер «общественного влияния» для блокирования их законной деятельности.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник вымогал 30 тысяч американских долларов от директора одного из районных гослесхозов.

В случае неуплаты денег «общественный активист» угрожал обнародовать в интернете и в соцсетях якобы компрометирующую директора информацию накануне визита руководства страны в Олевский район области. Правоохранители задержали председателя общественного совета в ресторане в центре Житомира после получения очередного «транша» в размере 5,5 тысяч долларов США.

Ранее был задокументирован факт перечисления на карточный счет «аванса» как гарантии за молчание активиста. Продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по документированию противоправной деятельности злоумышленника проводились совместно со Следственным Управлением ГУ НП и под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочей поездкой на Житомирщине. В частности, он раскритиковал силовые структуры региона за низкие темпы борьбы с незаконной добычей янтаря и заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского подать в отставку из-за такой ситуации в регионе.