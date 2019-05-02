Сегодня начали действовать штрафы за незаконное использование символики Нацполиции

Административное взыскание составит от 17 тыс. до 85 тыс. грн.

С сегодняшнего дня, 2 мая, вступила в силу административная ответственность за незаконное использование символики Национальной полиции.

Об этом говорится в законе №2584-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины".

В частности, как говорится в законодательном акте, штрафы за незаконное использование символики Нацполиции вступают в силу через шесть месяцев после вступления в силу самого закона, который был введен в действие 2 ноября 2018 года. Тогда закон вступил в силу кроме пункта первого, в котором говорится об административной ответственности.

Отмечается, что незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Нацполиции влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн).

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Кроме того незаконное использование органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами - предпринимателями, а также общественными объединениями признаков принадлежности, наименования Нацполиции или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, на одежде, транспортных средствах, зданиях, бланках документов, в наименовании при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины "влечет наложение штрафа на физических лиц - предпринимателей, должностных лиц органов государственной влсти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 51 тыс. грн)".

Также за повторные действия за такое же правонарушение, если в течение года уже было административное взыскание, будет налагаться штраф на физических лиц от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 68 тыс. грн) и на физических лиц - предпринимателей, должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 68 тыс. до 85 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2018 года Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты об использовании наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции. За это решение проголосовали 233 народных депутата.