СБУ разоблачила на взятке советника руководства МВД

Мужчина требовал 30 тысяч долларов от владельцев сети киевских ломбардов.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника тридцать тысяч долларов США от владельцев сети киевских ломбардов.

За эту сумму он обещал способствовать тому, что работники сети не будут притянуты к уголовной ответственности, а также прекращению следственных действий в рамках начатого производства.

Правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

На данный момент проходят неотложные следственные действия по местам работы и жительства фигурантов дела.

Решается вопрос относительно объявления советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.