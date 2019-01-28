Следствие проверит информацию, предоставленную отцом Гандзюк о заказчиках убийства активистки

Виктор Гандзюк заявил, что в ГПУ, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

Следствие проверит информацию, озвученную отцом убитой управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк Виктором, о заказчиках ее убийства.

Читайте также"Заказчиков с самого начала знали": отец Гандзюк выступил на заседании комиссии по ее убийству (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщили заместитель генерального прокурора Евгений Енин и председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Князев отметил, что Генеральная прокуратура, как и в каждом уголовном производстве, имеет своего процессуального руководителя по этому делу, и именно процессуальный руководитель принимает решение о разглашении какого-то факта, обсуждении или предоставлении публичного отчета.

«В этом случае, я понимаю, что отец - представитель потерпевшей стороны, и, видимо, он признан потерпевшим, и его показания будут субъектом обязательного исследования», - добавил глава Нацполиции.

В свою очередь Енин заметил, что СБУ проверит озвученную информацию и проинформирует о результатах работы: «Идет следствие, и Главное следственное управление СБУ, как орган досудебного расследования, безусловно, проверит всю информацию, в том числе через масс-медиа, и в свое время проинформирует о результатах такой деятельности», - заявил Енин.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

23 ноября в пресс-службе Херсонского областного совета, комментируя заявления отдельных СМИ о том, что председатель облсовета Владислав Мангер является подозреваемым по делу Гандзюк и сбежал из Украиной, сообщили, что Мангер проходит по делу как свидетель и находился в отпуске. 26 ноября в пресс-службе облсовета сообщили, что Мангер вышел из отпуска.

3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк.

4 декабря Луценко заявил, что по делу об убийстве общественной активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который известен в криминальном мире по прозвищу Москал-младший. По словам Луценко, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

21 января 2019 года в СБУ заявили, что Левин был объявлен в международный розыск еще 10 декабря 2018 года.

28 января на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в Генеральной прокуратуре, Министерстве внутренних дел и Службе безопасности Украины знают заказчиков убийства его дочери. «Заказчиков знает генпрокурор Луценко. Заказчиков знают в СБУ. Я уверен, что заказчиков изначально знали и в МВД. Знали и молчали. И теперь молчат», - сказал он.

«Сейчас официально объявлен в розыск организатор убийства, криминальный авторитет Москаленко, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи», - добавил отец Гандзюк.