Это ад, Херсонщина на грани потери государственности – глава ВСК по Гандзюк

Борислав Береза по итогам выездного заседания ВСК заявил о получении информации про контрабанду, сепаратизм, наркотрафик, поголовную коррупцию и сотрудничество власти с криминалитетом в регионе.

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которую создали после смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк, в четверг, 29 ноября, провела выездное заседание в Херсоне. Председатель комиссии Борислав Береза заявил о том, что после полученной на заседании информации можно говорить о «всех признаках угрозы потери национальной государственности» в регионе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«То, что происходит в Херсонской области это не проблема, а полный п.... Мы в шоке. Приехали разбираться в деле Кати Гандзюк и копнули глубже. Информация, полученная нашей ТСК, ужасает. От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. То, что тут происходит, - это не дно. Это хуже», - заявил депутат.

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Береза отметил, что в регионе есть угроза потери национальной государственности и предложил ввести вместо военного положения, которое «не дало улучшений», чрезвычайное положение.

«Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало. По свидетельству полномочного представителя президента по АР Крым Бориса Бабина, есть факты опасности в плане Нацбезопасности и все признаки угрозы потери национальной государственности. Ад, ад и еще раз ад», - подчеркнул председатель комиссии.

Стоит отметить, что комиссия сегодня продолжает свою работу в Херсоне.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержат Сергея Торбина и Никиту Грабчука, остальным - Вячеславу Вишневскому Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла. 5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело относительно исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

Кроме того, 12 ноября суд до 3 декабря арестовал еще одного подозреваемого в соучастии в убийстве Гандзюк - Игоря Павловского, который был бывшим помощником народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.