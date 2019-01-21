В ГПУ рассказали, когда объявили в розыск вероятного организатора убийства Гандзюк

Он был объявлен в розыск органом досудебного следствия Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины объявила в розыск предполагаемого организатора убийства управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк Левина 10 декабря прошлого года.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Такой себе Левин (имя не называется) объявлен в розыск еще 10 декабря прошлого года», - сказала Сарган и добавила, что он является предполагаемым организатором убийства Гандзюк.

При этом Сарган уточнила, что он был объявлен в розыск органом досудебного следствия Службы безопасности Украины.

В СБУ в настоящее время не комментируют эту информацию.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

4 ноября Гандзюк умерла.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбин якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк.

4 декабря Луценко заявил, что в деле об убийстве общественной активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

«Объявлено еще одно очень важное подозрение гражданину Левину, который известен в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. Этот человек был осужден вместе со своим отцом. Отец - пожизненно. А младший - на 15 лет за организацию убийств и нападений на водителей в Херсонской области. Общее количество доказанных убийств - 15 человек», - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко», «но у нас есть подозрение, что это не было обосновано». Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления.