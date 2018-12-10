В Украине проводятся масштабные учения подразделений МВД (фото)

В масштабных учениях участвуют пограничники, полицейские, нацгвардейцы и спасатели.

В Украине проводятся оперативно-тактические и командно-штабные учения подразделений Министерства внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в масштабных мероприятиях участвуют пограничники, полицейские, нацгвардейцы и спасатели.

Отмечается, что учения дадут возможность отработать и скоординировать действия правоохранителей во время исполнения служебных обязанностей.

По словам начальника Нацполиции Сергея Князеа, к учениям привлечены все спецподразделения всех главных управлений, в частности, в соревнованиях участвуют от рядового до генерала. Поэтому в состав спецподразделений входят объединенные коллективы из полицейских спецполков различных направлений, а также подразделения патрульной полиции, которые занимаются тактической работой на улице.

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Князев подчеркнул, что учения дадут возможность показать профессиональную состоятельность правоохранителей при исполнении служебных обязанностей.

«Уже развернут Центральный пункт управления, который осуществляет координацию работы четырех штабов. В состав штабов вошли сотрудники различных ведомств. Они моделируют ситуацию в онлайн режиме и следят за эффективным и оперативным выполнением поставленных задач», - сказал он.

Руководитель Нацполиции объяснил, что это боевое слаживание. Кроме общего соревнования спецназовцев - это финальная история предыдущих учений, которые проводились осенью всеми подразделениями специального назначения, они между собой будут бороться за первенство.

Нынешние тактические занятия, отметил он, это отработка реальных ситуаций, трудностей, с которыми полиция столкнулась в 2018 году. В частности, освобождение заложников, террористические атаки, прибытие нарядов полиции на применение оружия, изъятие взрывных устройств. Также будет отрабатываться алгоритм действий при выполнении совместных задач с пограничниками, Нацгвардией по обеспечению безопасности.

«Это футбольные матчи, обычные тактические, практические задания, которые были в течение этого года. Эти вызовы мы преодолели, но имели некоторые недостатки, которые мы сегодня должны устранить. В то же время 2019 год будет важен тем, что и в Сумах, Черновцах, Киеве, Одессе будет единая система реагирования на те события, те проблемы, которые будут возникать», - добавил Князев.