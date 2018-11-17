США будут помогать Украине в противодействии российскому вмешательству в выборы в 2019 году

Украина и США будут осуществлять взаимодействие в области кибербезопасности и укреплять военно-техническое сотрудничество.

Соединенные Штаты Америки помогут Украине в противодействии возможному российскому вмешательству в президентские и парламентские выборы, которые состоятся в 2019 году.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина–США в Вашингтоне, размещенном Посольством Украины в США на своем сайте.

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"Стороны отметили, что в 2019 году между ними продолжится широкое сотрудничество в области безопасности, в частности помощь по противодействию российскому вмешательству в выборы, совместные учения и взаимодействие в области кибербезопасности", - говорится в заявлении.

Сгласно заявлению, стороны договорились о дальнейшем укреплении военно-технического сотрудничества и отметили предоставление Соединенными Штатами военной помощи, которая будет способствовать укреплению обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе.

"Соединенные Штаты Америки и Украина подтвердили важность Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и призвали Россию выполнять свои обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - отмечается в заявлении.

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Также сказано, что Украина в очередной раз подтвердила, что членство в НАТО остается ее стратегическим приоритетом, который с недавних пор был закреплен в национальном законодательстве.

"Соединенные Штаты приветствуют стремление Украины относительно вступления в НАТО, которые были зафиксированы в Бухарестской декларации 2008 года, и рассчитывают однажды поздравить Украину в качестве полноправного члена Альянса", - говорится в заявлении.

Кроме того, США поддерживают усилия Украины, направленные на имплементацию реформ в сфере безопасности, указанных в Законе «О национальной безопасности Украины», а также отмечают продолжение участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности во всем мире.

Как сообщал УНИАН, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что США улучшают техническое оснащение Украины для противодействия российской агрессии на украинской территории.