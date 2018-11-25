Украина попросила не пускать пособника боевиков "ДНР" Охлобыстина на кинофестиваль в Лондон

В парламенте обвиняют российского артиста в сотрудничестве с пророссийскими боевиками "ДНР".

В Лондоне пройдет фестиваль "Дни российского кино в Великобритании", в числе приглашенных - пособник террористов "Л/ДНР" Иван Охлобыстин.

Об этом написал в Facebook народный депутат Антон Геращенко.

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"Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина. Надеюсь, что премьер-министр государства, пострадавшего от российского терроризма, услышит меня, и Иван Охлобыстин вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк", - отметил он.

Напомним, что служба безопасности Украины обвинила российского актера, известного своими украинофобскими настроениями, Ивана Охлобыстина в терроризме. Въезд в Украину ему запрещен.