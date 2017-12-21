"Крым наш": одиозный украинофоб Охлобыстин отличился странным новогодним "поздравлением" для украинцев

Запрещенный в Украине российский актер Иван Охлобыстин, известный своими украинофобскими высказываниями, отличился очередным "перлом". В своем Instagram одиозный артист опубликовал фото с ледовой скульптурой "Крым наш" и подписал его "С новым годом Украина!".

Охлобыстин опубликовал несколько подобных фото, которые подписал "Крым наш! Все наше!". К фотографии с "поздравлением" украинцам актер поставил хештег "с нами Путин и Христос".

Кроме того, он опубликовал фотографию с еще одним запрещенным в Украине актером Федором Добронравовым и подписал его "Персоны нон-грата".

Персоны нон грата. Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) Дек 21, 2017 at 3:21 PST

Напомним, что служба безопасности Украины обвинила российского актера, известного своими украинофобскими настроениями, Ивана Охлобыстина в терроризме. Въезд в Украину ему запрещен.

В ноябре этого года СБУ запретила въезд в Украину звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову.