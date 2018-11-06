Ни одна из 20 версий причин убийства Гандзюк не будет отвергнута - Порошенко

По словам президента, власть должна обеспечить прозрачность расследования, а правоохранительные органы эффективно работать.

Президент Петр Порошенко заявил, что ни одна из 20 версий причин убийства активистки Екатерины Гандзюк не будет отвергнута, а будет тщательно исследоваться следствием.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече со студенческой и научной молодежью по случаю основания Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи в Киеве.

«Хочу подчеркнуть, что ни одна версия, а их сегодня более 20, не будет отвергнута, а будет очень тщательно исследована с соблюдением процедуры следствия», - заверил глава государства.

«Я, как президент, не имею возможности и не должен получать информацию, которая может повредить расследованию. Но власть должна обеспечить прозрачность, а правоохранительные органы эффективно работать. Только так можно установить истину и наказать зло», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок его содержания под стражей продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября ЕкатеринаГандзюк умерла. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Оконченное убийство». Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

5 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Однако в Генпрокуратуре заявили, что дело еще не поступило в СБУ.

Прощание с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14.00.