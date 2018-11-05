Результаты экспертизы о причине смерти Гандзюк будут известны примерно через два дня - адвокат

Он добавил, что сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия в связи со смертью Гандзюк, ее тело перевезли.

Информация об оторвавшемся тромбе, который послужил причиной смерти сотрудницы мэрии Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк, пока не подтверждена.

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Результаты экспертизы о причине смерти сотрудницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк станут известны примерно через два дня, заявил в эфире "112 Украина" адвокат Маси Найем. "Я пока не слышал, чтобы определение суда было о проведении экспертизы, ждем того, чтобы была экспертиза", – отметил адвокат.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию, что у Гандзюк оторвался тромб, Найем сказал: "Нет, не могу. Еще нет экспертизы".

Он добавил, что сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия в связи со смертью Гандзюк, ее тело перевезли. Судебно-медицинские эксперты должны провести вскрытие, и, исходя из результатов обследования, будет понятно, как действовать дальше.

На вопрос, как скоро будут результаты экспертизы, Найем ответил: "Я думаю, плюс минус два дня".

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября. Полиция переквалифицировала уголовное производство, открытое по факту нападения, со статьи "покушение на убийство с особой жестокостью" на статью "умышленное убийство".

Как сообщал УНИАН, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 1 августа ее доставили в Киев для лечения. Гандзюк перенесла более 10 операций.

По делу Гандзюк были арестованы предполагаемый организатор нападения Сергей Торбин, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Никита Грабчук, который, по версии следствия, облил активистку серной кислотой.

Заказчиков преступления до сих пор не назвали.