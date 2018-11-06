В Раде договорились о создании ВСК для расследования нападений на Гандзюк и других активистов

Уже подготовлен проект постановления по этому поводу.

Консультации о создании Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов завершены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Народный депутат Украины Елена Сотник (фракция "Самопомич") выложила в Facebook проект постановления «О создании временной следственной комиссии ВРУ для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов». Проектом постановления предусмотрено, что в состав комиссии должны войти от фракции «БПП» Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, от фракции «Народный фронт» Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко и Дмитрий Шпенов, от фракции «Самопомич» Елена Сотник, от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко, от группы партии «Видродження» Андрей Шипко, от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский и от внефракционных - Ирина Геращенко и Остап Еднак.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

В пределах полномочий полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

4 ноября Гандзюк после длительного лечения скончалась.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ.

Ранее правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета о расследовании дела Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.