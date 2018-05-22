У украинцев летом дважды будут длинные выходные: когда и сколько будем отдыхать

Летом 2018 года у украинцев дважды будут длинные выходные, в июне и августе.

Украинцев летом снова ждут длинные выходные: четыре подряд в конце июня и три - в конце августа.

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Как говорится в распоряжении Кабинета министров, выходными в 2018 году должны быть дни с 28 июня до 1 июля ко Дню Конституции. Пятницу, 29 июня, придется отработать в предыдущую субботу, 23 июня.

27 июня – предпраздничный день, сокращенный на час;

28 июня – День Конституции Украины (в этом году приходится на четверг);

29 июня – перенесенный выходной день с субботы;

30 июня - выходной, суббота;

1 июля - также выходной, воскресенье.

Кроме того, праздничные выходные в Украине будут 24-26 августа по случаю Дня независимости.

Как сообщал УНИАН, в Украине хотят отменить "лишние" выходные, отказавшись от традиции переноса.