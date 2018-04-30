Отказ от традиции переноса: в Украине хотят отменить "лишние" выходные

Владимир Вятрович рассказал о декоммунизации праздников в Украине.

В этом году украинцы будут праздновать 1 мая уже не как Международный день солидарности трудящихся, а как День труда.

В конце прошлого года Верховная Рада поддержала и другое предложение Украинского института национальной памяти, отменив выходной день 2 мая. Зато УИНП пока не удалось добиться поддержки Министерством культуры и депутатским корпусом идеи о переносе выходного с 9 мая, Дня победы над нацизмом, на 8 мая, День памяти и примирения. О вопросах декоммунизации календаря государственных праздников "Апострофу" рассказал директор института Владимир Вятрович.

"Наше предложение о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е остается актуальным. Украине следует отмечать годовщину завершения Второй мировой войны в Европе вместе со всей Европой, поэтому надо говорить о 8 мая как о выходном дне. И мы будем стараться и в дальнейшем предлагать эту идею", - отметил он.

Также Вятрович заявил, что 9 мая как выходной день превратилось в прекрасный формат для разнообразных левых или пророссийских провокаций.

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"По 1 мая наша идея уже фактически воплощена: часть нашего законопроекта предусматривала отмену выходного 2 мая и переформатирование 1 мая из Международного дня солидарности трудящихся в День труда. Это было сделано в конце прошлого года. Отмена 1 мая как выходного была в нашем первом предложении, в первом законопроекте. Но в ходе достаточно бурной дискуссии с представителями общественности мы решили пойти на компромисс и все-таки оставить 1 мая выходным днем", - продолжил директор УИНП.

"Конечно, я не могу быть довольным декоммунизацией праздников, потому что ключевой законопроект, который подготовили, пока не принят и остается в основном в сфере идей, за исключением нашего успеха по 2 мая. Очевидно, еще есть над чем работать", - добавил Вятрович.

По его словам, законопроект Украинского института национальной памяти, кроме всего прочего, еще и наводит наконец порядок относительно того, кто и какие праздники должен определять, ведь пока что есть определенный хаос между Верховной Радой и президентом Украины.

"Еще одно важное положение касается переноса выходных, если они приходятся на субботу или воскресенье. В этом году у нас снова есть четыре выходных, которые с этим связаны. В нашем законопроекте мы отказываемся от этой традиции. Следовательно, это также сократило бы количество выходных дней в году", - подчеркнул директор Института национальной памяти.

Как сообщал УНИАН, кроме 1 мая, выходным в Украине будет еще и 9-е число, День победы. Также на понедельник, 28 мая, переносится праздник Троицы (отдых будет с 26 по 28 число).