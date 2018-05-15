Руководителю РИА "Новости Украина" Вышинскому объявили о подозрении в госизмене, он задержан (видео)

Уголовное производство в отношении Вышинского открыто по статье о государственной измене.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене руководителю РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому, на настоящее время он задержан.

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Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

«Служба безопасности Украины информирует, что руководитель пропагандистского антиукраинского информационного ресурса РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский уведомлен о подозрении в совершении преступления и задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 ("государственная измена") Уголовного кодекса Украины», - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, Гитлянская заявила о проведении следственных действий в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. По ее словам, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Автономной республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России. Задержан директор РИА «Новости Украина» Вышинский. Установлено, что эта медиаструктура использовалась Россией в рамках гибридной информационной войны против Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина».