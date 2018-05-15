Ордена оккупантов и пачки евро: СБУ показала находки из офиса "РИА Новостей" (фото)

По словам пресс-секретаря генпрокурора, информагентство «Новости-Украина» действовало незаконно.

Правоохранители решают вопрос о задержании руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и сообщения ему о подозрении в государственной измене.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

Сарган отметила, что информагентство «Новости-Украина» действовало незаконно.

«Проводятся обыски в редакции и пресс-центре незаконно действующего в нашей стране медиа ресурса «РИА новости Украина», а также по адресам проживания лиц, которые организовывали и обеспечивали его противоправную деятельность» - написала она.

Сарган добавила, что «Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» для «проведения подрывной деятельности против Украины» в 2014 году без государственной регистрации создало «Российское информационное агентство новости Украина», с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиа пространство наполнялось «искаженной информацией о событиях в Украине, в том числе, всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией».

При этом пресс-секретарь генпрокурора уточнила, что обыски проводила прокуратура АР Крым и СБУ в рамках уголовного производства по фактам развязывания Россией агрессивной войны в информационной сфере против Украины и государственной власти.

«В настоящее время вышеуказанные обыски продолжаются, однако в ходе их проведения уже выявлен значительный объем доказательственной информации, который подтверждает описанную противоправную деятельность. По завершении обысков будет решен вопрос о задержании лица, непосредственно руководившего незаконным информационным агентством «РИА новости Украина» и уведомлении его о подозрение по части 1 статьи 111 УК Украины», - написала она.

«По результатам проведенных следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности указанных медиа ресурсов в Украине. Во время расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет ресурсе «РИА новости Украина», содержит призывы, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности», - добавила Сарган.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, утром в СБУ сообщили, что совместно с прокуратурой АРК раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии УНИАН заявила, что правоохранители проводят следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. По её словам, также задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Позже на брифинге заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко сообщил, что руководитель РИА «Новости Украина» Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из РФ 53 тыс. евро.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму делал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма».

По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский при поддержке еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Кононенко уточнил, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это лишь доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина».