Оба работают в Минобороны: родители подозреваемой в избиении "киборга" в Киеве прокомментировали инцидент (видео)

Сегодня должны избрать меру пресечения Екатерине Лапинской, подозреваемой в нападении на "киборга" Вербича.

Сегодня, 8 мая, должны избрать меру пресечения Екатерине Лапинской, которую задержали по подозрению в избиении АТОшника Дмитрия Вербича.

Заседание должно состояться в Подольском суде. Начало назначили на 15 часов, однако заседание перенесли в другой зал, поскольку в том, где собирались заседать, не хватило места для журналистов. Прокуратура будет требовать пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога, передает ТСН.

Читайте такжеИзбиение "киборга" в Киеве: журналисты узнали подробности о семье подозреваемой (фото)

В суде присутствуют ее родители – Сергей и Валентина Лапинские. Детали дела они не комментируют. Однако мать Екатерины рассказала, что после задержания видела дочь лишь издалека. В ее вину не верит.

"Я думаю, что ребенок просто оказался не в том месте не в то время. Потому что она очень хорошо относится к участникам АТО. Так не могло быть", - уверена Валентина Лапинская.

Также родители задержанной подтвердили, что оба работают в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской произошло нападение на участника АТО Вербича. Потерпевший шел по улице и почувствовал удар в спину. Он увидел трех парней и двух девушек в масках. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.

По факту нападения открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины. Лицам, причастным к нападению, грозит до семи лет лишения свободы.

7 мая СБУ установила, что организатором нападения на участника боевых действий на Донбассе Вербича является гражданин России.