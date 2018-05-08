Оба работают в Минобороны: родители подозреваемой в избиении "киборга" в Киеве прокомментировали инцидент (видео)

16:39, 08 мая 2018
Общество
1306
Мать уверяет, что Екатерина оказалась "не в том месте и не в то время" / Скриншот

Заседание должно состояться в Подольском суде. Начало назначили на 15 часов, однако заседание перенесли в другой зал, поскольку в том, где собирались заседать, не хватило места для журналистов. Прокуратура будет требовать пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога, передает ТСН.

Читайте такжеИзбиение "киборга" в Киеве: журналисты узнали подробности о семье подозреваемой (фото)

В суде присутствуют ее родители – Сергей и Валентина Лапинские. Детали дела они не комментируют. Однако мать Екатерины рассказала, что после задержания видела дочь лишь издалека. В ее вину не верит.

"Я думаю, что ребенок просто оказался не в том месте не в то время. Потому что она очень хорошо относится к участникам АТО. Так не могло быть", - уверена Валентина Лапинская.

Также родители задержанной подтвердили, что оба работают в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской произошло нападение на участника АТО Вербича. Потерпевший шел по улице и почувствовал удар в спину. Он увидел трех парней и двух девушек в масках. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.

По факту нападения открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины. Лицам, причастным к нападению, грозит до семи лет лишения свободы.

7 мая СБУ установила, что организатором нападения на участника боевых действий на Донбассе Вербича является гражданин России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Нападение на "киборга" Вербича в Киеве
Теги: #нападение#киборг#Дмитрий Вербич