Организатором нападения на "киборга" Вербича был гражданин России - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что организатором нападения на участника АТО Дмитрия Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, правоохранители задержали участников нападения на участника антитеррористической операции защитника Донецкого аэропорта.
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"Правоохранители задокументировали, что второго мая этого года группа злоумышленников совершила нападение на участника АТО - защитника Донецкого аэропорта, который получил, в частности ножевое ранение. Установлено, что большинство нападавших выехали в Харьков, где по информации СБУ были задержаны сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
Оперативники СБУ задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.
"Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается", - подытожили в спецслужбе.
Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича. Молодые люди позиционируют себя как антифашисты. Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.
Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской произошло нападение на участника АТО Вербича.
Потерпевший шел по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел троих парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.
По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к нападению, грозит до семи лет лишения свободы.