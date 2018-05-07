Организатором нападения на "киборга" Вербича был гражданин России - СБУ

В СБУ говорят, что задержали напавших на участника АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что организатором нападения на участника АТО Дмитрия Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, правоохранители задержали участников нападения на участника антитеррористической операции защитника Донецкого аэропорта.

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"Правоохранители задокументировали, что второго мая этого года группа злоумышленников совершила нападение на участника АТО - защитника Донецкого аэропорта, который получил, в частности ножевое ранение. Установлено, что большинство нападавших выехали в Харьков, где по информации СБУ были задержаны сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

"Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается", - подытожили в спецслужбе.

Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича. Молодые люди позиционируют себя как антифашисты. Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской произошло нападение на участника АТО Вербича.

Потерпевший шел по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел троих парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к нападению, грозит до семи лет лишения свободы.