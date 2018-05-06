В Харькове задержали группу лиц, которые избили "киборга" Вербича (фото)

Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.

В воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича, защищавшего Донецкий аэропорт. Молодые люди позиционируют себя как антифашисты.

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на свои источники.

"Одна из задержанных рассказала, что она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой и парни сказали, что молодой мужчина — "бандеровец" и его нужно наказать", - говорится в сообщении.

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Они недолго преследовали ветерана АТО, после чего надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож. Затем они убежали в сторону супермаркета "Сильпо" и сели в троллейбус, сказано в публикации.

Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.

В настоящее время полиция проверяет связи нападавших и устанавливает возможных заказчиков, пишет издание.

Напомним, 2 мая, в Киеве на улице Константиновской неизвестные напали на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Ему был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Затем Дмитрия забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком.