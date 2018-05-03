"Русский дух" для туристов: в сети показали парк в оккупированной Евпатории (фото)

13:56, 03 мая 2018
Общество
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Свежее фото из Евпатории / фото twitter.com/KrimRt

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Об этом говорится на странице "RoksolanaToday & Крым" в Twitter. "Евпатория. "Русский дух" приготовили туристам. Парк Фрунзе. За MANANой. Шел третий день. Канализация. Вонь ужасная", - сказано в подписи к фото.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в сети показали пляж в оккупированной Алуште, на котором "бьет" "фонтан фекалий".

Ранее появились фото с пустых пляжей аннексированного Россией Крыма, несмотря на длинные майские выходные.

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Теги: #Крым#парк