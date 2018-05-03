"Русский дух" для туристов: в сети показали парк в оккупированной Евпатории (фото)

Отмечается, что в парке в Евпатории стоит ужасная вонь уже третий день.

В оккупированной Евпатории из-за проблем с канализацией пострадал популярный парк. Читайте такжеМеджлис назначил уполномоченного по связям с родными политзаключенных Крыма Об этом говорится на странице "RoksolanaToday & Крым" в Twitter. "Евпатория. "Русский дух" приготовили туристам. Парк Фрунзе. За MANANой. Шел третий день. Канализация. Вонь ужасная", - сказано в подписи к фото. Как сообщал УНИАН, 2 мая в сети показали пляж в оккупированной Алуште, на котором "бьет" "фонтан фекалий". Ранее появились фото с пустых пляжей аннексированного Россией Крыма, несмотря на длинные майские выходные.

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