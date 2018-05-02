Фонтан фекалий: в сети показали пляж в оккупированном Крыму (фото)
14:05, 02 мая 2018Общество
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В Twitter показали пляж в Алуште, на котором "бьет" "фонтан фекалий".
Фото с пляжа в Алуште / фото twitter.com/KrimRt
В оккупированном Российской Федерацией Крыму многие пляжи находятся в плохом состоянии.
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Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Алушта. Как отдохнули? "Лежишь себе, отдыхаешь, и тут на тебе, фонтан из собранных фекалий всех жителей данного города", - говорится в сообщении.
Ранее в сети появились фото с пустых пляжей аннексированного Россией Крыма, несмотря на длинные майские выходные.
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