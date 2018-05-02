Фонтан фекалий: в сети показали пляж в оккупированном Крыму (фото)

14:05, 02 мая 2018
Общество
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Фото с пляжа в Алуште / фото twitter.com/KrimRt

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Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

‏"Алушта. Как отдохнули? "Лежишь себе, отдыхаешь, и тут на тебе, фонтан из собранных фекалий всех жителей данного города", - говорится в сообщении.

Ранее в сети появились фото с пустых пляжей аннексированного Россией Крыма, несмотря на длинные майские выходные.

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Теги: #Крым#пляж