"Толпы" туристов: в сети появились фото пляжей Крыма

Отмечается, что в оккупированном Россией Крыму осталось мало работающих камер на пляжах.

В сети появились фото с пустых пляжей аннексированного Россией Крыма, несмотря на длинные майские выходные.

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В Twitter RoksolanaToday&Крым опубликованы фото пустующих курортных зон. "В Крыму мало работающих веб-камер. С каждым годом меньше", - говорится в сообщении.

Также появились фото с порта Кавказ, их показал пользователь Kosstik. "Есть одна рабочая камера. Отлично видны "толпы туристов“, понаехавшие на майские", - подчеркнул он.

Ранее в сети показали, что на майские выходные туристы не очень спешат в оккупированный Российской Федерацией Крым.