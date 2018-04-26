Задержанному на взятке в $47 тысяч сотруднику СБУ объявили о подозрении
Сотруднику СБУ, задержанному накануне при получении взятки в 47,5 тыс. долларов, 25 апреля сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, преступление квалифицировали по ч.4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Кроме того, о подозрении сообщили и посреднику в передаче средств.
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В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Отмечается, что у следствия есть доказательства, которые свидетельствуют о том, что чиновник СБУ получил средства за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получать свидетельства на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным способом.
Детективы НАБУ убеждены, что подозреваемые могли действовать в составе преступной группировки.
Накануне Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ в продолжение сорванной операции относительно коррупции в миграционной службе в конце прошлого года, 24 апреля задержали сотрудника СБУ на взятке в 47 тыс. долларов.
По его словам, сотрудник СБУ получил 47,5 тыс. долларов, эти деньги он требовал от граждан, которые на основании фейковых документов получили документы, дающие право проживания на территории Украины.