Порошенко присвоил двум полкам Нацгвардии имена прославленных казацких полковников

Соответствующие указы президент издал с целью "восстановления исторических традиций национального войска".

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о присвоении двум полкам Национальной гвардии Украины имен казацких полководцев Ивана Богуна и Дмитрия Вишневецкого.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, именем Ивана Богуна отмечен восьмой полк оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Именем Дмитрия Вишневецкого, в свою очередь, назван 18 полк оперативного назначения НГУ.

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Отмечается, что соответствующие Указы президент издал с целью «восстановления исторических традиций национального войска, увековечивания памяти украинцев, которые внесли значительный вклад в создание и развитие государства, а также защиты его территориальной целостности и независимости, национально-патриотического воспитания личного состава Национальной гвардии Украины».

Напомним, День Нацгвардии Украины ежегодно отмечается 26 марта. Праздник был учрежден 18 марта 2015 года указом президента, «учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка».