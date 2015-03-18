В Украине 26 марта установлено Днем Национальной гвардии

Как сообщили в пресс-службе президента, такое решение глава государства принял, учитывая значение и роль Национальной гвардии в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка.

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Согласно указу от 18 марта признан утратившим действие указ президента от 26 марта 1996 года "О Дне внутренних войск Министерства внутренних дел Украины".

Как сообщалось, в марте 2014 года Верховная Рада приняла закон о создании Национальной гвардии Украины как воинского формирования с правоохранительными функциями, которое входит в систему МВД.