Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей, включая данные из мессенджеров социальных сетей или почтовых ресурсов.

Сотрудники СБУ выявили и пресекли противоправную деятельность группы лиц, работников одной из киевских IT-компаний, организовавших незаконную продажу специализированного программного обеспечения, основное назначение которого – удаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины на своем официальном сайте.

Отмечается, что эти программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через мессенджеры социальных сетей ВК, Іnstagram, Facebok и WhatsApp, Viber, Telegram или почтовыми ресурсами.

Как установило следствие, злоумышленники сбывали это программное обеспечение предприятиям частного сектора якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора.

Читайте такжеМошенники украли у украинцев миллионы гривень путем взлома онлайн-банкингаПо результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации.

В ходе проведенных обысков в офисном помещении IT-компании обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Татьяна Герасименко